Илон Маск запустил спутниковый интернет Starlink для Украины

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск запустил сеть спутников Starlink для Украины. Об этом он сообщил в микроблоге в "Твиттере".

"Сервис Starlink теперь активен на Украине. Другие терминалы в пути", — написал Маск в ответ на обращение министра цифровой информации Украины Михаила Фёдорова.