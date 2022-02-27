Илон Маск запустил спутниковый интернет Starlink для Украины
Ранее с соответствующей просьбой к американскому миллиардеру обратился министр цифровой информации этой страны Михаил Фёдоров.
Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск запустил сеть спутников Starlink для Украины. Об этом он сообщил в микроблоге в "Твиттере".
"Сервис Starlink теперь активен на Украине. Другие терминалы в пути", — написал Маск в ответ на обращение министра цифровой информации Украины Михаила Фёдорова.
Ранее тот обратился к американскому предпринимателю с просьбой обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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