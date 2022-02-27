Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд
Для Северной Кореи это может быть уже восьмым испытанием вооружения с начала 2022 года.
КНДР запустила неизвестный снаряд в восточном направлении, передаёт южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.
"Северная Корея пустила в восточном направлении неизвестный снаряд", — цитирует агентство комитет.
Если информация подтвердится, это для Северной Кореи будет уже восьмым испытанием подобного вооружения с начала 2022 года.
Как рассказывал Лайф, 30 января стало известно, что КНДР запустила очередной снаряд в сторону Японского моря. До этого испытания состоялись 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого КНДР запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. 20 января в Пхеньяне намекнули на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США. Руководство страны считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты".
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