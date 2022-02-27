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26 февраля, 23:45

Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд

Для Северной Кореи это может быть уже восьмым испытанием вооружения с начала 2022 года.

КНДР запустила неизвестный снаряд в восточном направлении, передаёт южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Северная Корея пустила в восточном направлении неизвестный снаряд", — цитирует агентство комитет.

Если информация подтвердится, это для Северной Кореи будет уже восьмым испытанием подобного вооружения с начала 2022 года.

Reuters: В ООН заявили о развитии ядерной и ракетной программы в КНДР в 2021 году

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Как рассказывал Лайф, 30 января стало известно, что КНДР запустила очередной снаряд в сторону Японского моря. До этого испытания состоялись 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого КНДР запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. 20 января в Пхеньяне намекнули на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США. Руководство страны считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты".

Обложка © Twitter / yna.co.kr

Арина Родионова

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