Китайское посольство в РФ назвало США реальной угрозой для мира

Настоящей угрозой для мира являются США. С таким заявлением выступило посольство КНР в Москве и призвало не забывать об этом мировую общественность.

"Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру", — говорится в сообщении диппредставительства в микроблоге в "Твиттере".

Список стран, которые США бомбили после Второй мировой войны. Фото © Twitter / Chinese Embassy in Russia 中国驻