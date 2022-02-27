Китайское посольство в РФ назвало США реальной угрозой для мира
Дипломаты представили список стран, которые в разные периодв подвергались бомбёжкам со стороны Соединённых Штатов. В нём более 20 государств.
Настоящей угрозой для мира являются США. С таким заявлением выступило посольство КНР в Москве и призвало не забывать об этом мировую общественность.
"Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру", — говорится в сообщении диппредставительства в микроблоге в "Твиттере".
Список стран, которые США бомбили после Второй мировой войны. Фото © Twitter / Chinese Embassy in Russia 中国驻
Это сообщение китайские дипломаты сопроводили списком стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. В нём более 20 государств, в том числе сам Китай, Гватемала, Никарагуа, Ливия, Сирия, Ирак, Куба и так далее.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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