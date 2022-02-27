Депутата Рады Илью Киву исключили из фракции ОПЗЖ

"Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, будут исключены из фракции", — сказано в сообщении Бойко на его официальной странице в "Фейсбуке".

Он также добавил, что ОПЗЖ выступает за немедленные переговоры с Российской Федерацией о прекращении военного конфликта и партия готова помогать этому всеми силами. В ответ Кива заявил, что истинная причина его исключения из фракции — это его принципиальная позиция по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который "довёл своей безграмотной политикой Украину до войны".