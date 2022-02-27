Депутата Рады Илью Киву исключили из фракции ОПЗЖ
По мнению парламентария, это произошло из-за его принципиальной позиции в отношении Зеленского. Однако в партии подчёркивают, что всему виной его провокационные заявления, которые мешают переговорам.
Илья Кива © Telegram / The Kyva
Украинского депутата Илью Киву исключили из фракции Верховной рады "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом сообщил сопредседателя партии ОПЗЖ Юрий Бойко.
Он отметил, что причиной исключения стали провокационные заявления Кивы, которые мешают переговорному процессу между Украиной и РФ.
"Провокаторы, которые пытаются помешать мирному процессу, будут исключены из фракции", — сказано в сообщении Бойко на его официальной странице в "Фейсбуке".
Он также добавил, что ОПЗЖ выступает за немедленные переговоры с Российской Федерацией о прекращении военного конфликта и партия готова помогать этому всеми силами. В ответ Кива заявил, что истинная причина его исключения из фракции — это его принципиальная позиция по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который "довёл своей безграмотной политикой Украину до войны".
"На твоей совести человеческие жизни": Депутат Рады Кива призвал Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.