Белый дом: Санкции распространят на все $630 млрд валютных резервов ЦБ РФ

В эти выходные власти западных стран будут дорабатывать возможность принятия дополнительных ограничительных мер в отношении Центробанка РФ. Об этом сообщил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвящённом санкциям против России.

"Другая [задача] — подорвать возможности Центробанка России по защите рубля. <...> Мы привержены идее ввести меры против Центробанка, который является самой важной финансовой организацией в России. Мы планируем коллективно ввести меры, чтобы Россия не могла задействовать резервы Центробанка для поддержки своей валюты, чтобы подорвать эффект от наших санкций", — цитирует чиновника ТАСС.

Один из журналистов попросил пояснить, какая часть из 630 миллиардов долларов подпадёт под рестрикции. Тот заявил, что речь обо всей этой сумме.

По утверждению чиновника, это покажет несостоятельность противостояния рестрикциям. Российский валютный резерв имеет силу, только если российское руководство может их использовать, считает представитель администрации. Без возможности купить рубли у западных финансовых институтов Центробанк потеряет возможность компенсировать ущерб от санкций, заявил он. По версии чиновника, это приведёт к дальнейшему падению российской денежной единицы и росту инфляции.

"Сейчас все 630 миллиардов долларов валютных резервов РФ теоретически могут быть использованы для их продажи и покупки рублей. Это компенсировало бы какую-то часть наших санкций. Такая мера помимо прочего не позволяет России совершать операции с западными банками, что ей необходимо для проведения валютных интервенций. Ей необходимо покупать рубли для поддержки своей валюты", — высказался чиновник.