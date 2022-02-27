Минобороны Японии: Ракета Северной Кореи пролетела 300 км

Снаряд, запущенный Северной Кореей в восточном направлении в рамках очередных испытаний, был баллистической ракетой. Она упала примерно через 300 километров полёта в Японское море. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны Японии Нобуо Киси.

"Северная Корея сегодня утром осуществила запуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря. Она пролетела около 300 километров, максимальная высота полёта составила 600 километров", — сказал японский министр.