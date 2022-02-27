Минобороны Японии: Ракета Северной Кореи пролетела 300 км
Снаряд после этого упал в Японское море. Токио, как обычно в таких случаях, выразил протест Пхеньяну по дипломатическим каналам.
Запуск ракеты в КНДР © rodong.rep.kp
Снаряд, запущенный Северной Кореей в восточном направлении в рамках очередных испытаний, был баллистической ракетой. Она упала примерно через 300 километров полёта в Японское море. Об этом заявил на пресс-конференции министр обороны Японии Нобуо Киси.
"Северная Корея сегодня утром осуществила запуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японского моря. Она пролетела около 300 километров, максимальная высота полёта составила 600 километров", — сказал японский министр.
Он отметил, что Токио выступил с протестом в адрес КНДР по дипломатическим каналам. Это является стандартной реакцией Японии на северокорейские испытания оружия.
Как рассказывал Лайф, 30 января стало известно, что КНДР запустила очередной снаряд в сторону Японского моря. До этого испытания состоялись 5, 11, 14 и 17 января. В ходе пятого КНДР запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Шестой пуск снаряда состоялся 27 января. 20 января в Пхеньяне намекнули на возобновление запусков МБР из-за "враждебных действий" США. Руководство страны считает, что "политика и военная угроза со стороны Соединённых Штатов Америки достигли опасной черты".