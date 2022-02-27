Иммунолог Логина предупредила об особой опасности ковида для аллергиков
О повышенном риске осложнений при коронавирусе говорит и кандидат медицинских наук Скорпилева. При попадании инфекции в организм могут обостриться старые хронические процессы.
Ковид, как и любая другая инфекция, попав в организм, способен привести к обострению аллергических заболеваний даже после длительной ремиссии. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина.
"Это я наблюдаю у своих пациентов. Скажем, длительная ремиссия, 15 лет не было обострения аллергических заболеваний, переболел коронавирусом (иногда это и после гриппа бывает) — и обострение идёт. Мы просто повторяем курс радикального лечения — и всё", — сообщила Логина в интервью порталу Ura.ru.
По словам врача, подобный эффект возможен и при других вирусных заболеваниях. На этом фоне могут обостриться любые старые хронические процессы, подчеркнула она. О повышенном риске осложнений при CoViD-19 рассказала и коллега Логиной — иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.
"Может быть риск определённых осложнений у человека с хронической патологией, аллергических реакции может быть больше, но не более того. И это пока никак не доказано", — уточнила Скорпилева.
Ранее Лайф сообщал, что иммунолог Чернышова назвала причины и симптомы аллергии на оттепель. По её словам, некоторые признаки заболевания похожи на проявления вирусной инфекции. Однако при сезонной аллергии не бывает повышенной температуры и чувства слабости.
Обложка © Pexels