Найдены туристы, пропавшие на Сахалине

Шестеро туристов, пропавших на Сахалине, найдены, сообщили Лайфу в местных экстренных службах. Они пропали, отправившись на снегоходе к мысу Великан, а обнаружили их в рыболовном стане. По уточнённым данным, среди них один подросток, остальные взрослые.

Четыре человека находятся в стане Соловьёвка, их заберёт вертолёт Ми-8, двоих оставшихся отвезут на снегоходе. Группа состояла из двух женщин, девочки 12 лет и трёх мужчин. В районе пропажи туристов практически не было связи, и один из путешественников вынужден был забраться на сопку, чтобы позвонить.