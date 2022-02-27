Найдены туристы, пропавшие на Сахалине
Четыре человека находятся в стане Соловьёвка, их заберёт вертолёт Ми-8. Двоих оставшихся отвезут на снегоходе.
Шестеро туристов, пропавших на Сахалине, найдены, сообщили Лайфу в местных экстренных службах. Они пропали, отправившись на снегоходе к мысу Великан, а обнаружили их в рыболовном стане. По уточнённым данным, среди них один подросток, остальные взрослые.
Четыре человека находятся в стане Соловьёвка, их заберёт вертолёт Ми-8, двоих оставшихся отвезут на снегоходе. Группа состояла из двух женщин, девочки 12 лет и трёх мужчин. В районе пропажи туристов практически не было связи, и один из путешественников вынужден был забраться на сопку, чтобы позвонить.
А ранее Лайф писал, что сахалинец рискнул и на снегоходе "переплыл" пятиметровую трещину на льду. Мужчина долго собирался с духом, прежде чем решиться на отчаянный поступок ради спасения техники. Десятки рыбаков наблюдали за его трюком.
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