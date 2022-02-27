Герой ДНР Абхаз рассказал о возвращении на фронт ветеранов первой волны
Он назвал глупостью информацию, что их привлекают из-за того, что ДНР якобы не справляется с ВСУ. Ветераны могут помочь молодым солдатам — поделиться с ними опытом.
Ветераны первой волны возвращаются на фронт в Донбассе. Об этом сообщил герой Донецкой Народной Республики, легендарный полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз).
В беседе с РИА "Новости" он опроверг информацию о том, что ветеранов, которые воевали в Донбассе в 2014 году, якобы привлекают из-за неспособности Народной милиции ДНР справиться с украинскими силовиками.
"Проблема в другом — что мы тогда не усидели и сейчас не усидим. Мы понимаем, что за эти восемь лет в наших рядах очень много молодых добавилось. И, чтобы их сохранить, мы за счёт своего опыта, за счёт как-то, может, своей фортуны, которая просто через жернова нас перемолола, но сохранила, хотим помочь сохранить неопытных или просто так поддержать", — сказал Авидзба, вновь вступающий в ряды ополчения.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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