Герой ДНР Абхаз рассказал о возвращении на фронт ветеранов первой волны

В беседе с РИА "Новости" он опроверг информацию о том, что ветеранов, которые воевали в Донбассе в 2014 году, якобы привлекают из-за неспособности Народной милиции ДНР справиться с украинскими силовиками.

"Проблема в другом — что мы тогда не усидели и сейчас не усидим. Мы понимаем, что за эти восемь лет в наших рядах очень много молодых добавилось. И, чтобы их сохранить, мы за счёт своего опыта, за счёт как-то, может, своей фортуны, которая просто через жернова нас перемолола, но сохранила, хотим помочь сохранить неопытных или просто так поддержать", — сказал Авидзба, вновь вступающий в ряды ополчения.