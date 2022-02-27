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27 февраля, 04:37

В ЛНР заявили, что взрыв в Ровеньках стал следствием ракетного удара

В оборонном ведомстве республики уверены, что киевские силовики прибегают к таким мощным атакам от безысходности, поскольку ЛНР ведёт успешную наступательную операцию.

Последствия ракетного удара по Ровенькам в ЛНР. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Ровенькам, в результате чего там и произошёл пожар на нефтебазе. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

"Вооружённые формирования укрофашистов, понимая безысходность своего сопротивления, отступая, в бессильной ненависти разрушают всё на своём пути: жилые дома, здания и сооружения, объекты гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении ведомства.

В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня уточнили, что применялись ракетные комплексы 9К79-1 "Точка-У". На месте взрыва были найдены соответствующие обломки.

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Как рассказывал Лайф, в Ровеньках за час раздалось два мощных взрыва. По словам очевидцев, одну ракету удалось сбить, а вторая попала по нефтебазе. Огонь охватил цистерны с 200 тоннами дизельного топлива.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ.

Обложка © Telegram / Народная милиция ЛНР

Артем Порвин

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