В ЛНР заявили, что взрыв в Ровеньках стал следствием ракетного удара

Последствия ракетного удара по Ровенькам в ЛНР. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР

Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Ровенькам, в результате чего там и произошёл пожар на нефтебазе. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

"Вооружённые формирования укрофашистов, понимая безысходность своего сопротивления, отступая, в бессильной ненависти разрушают всё на своём пути: жилые дома, здания и сооружения, объекты гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении ведомства.

В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня уточнили, что применялись ракетные комплексы 9К79-1 "Точка-У". На месте взрыва были найдены соответствующие обломки.