В ЛНР заявили, что взрыв в Ровеньках стал следствием ракетного удара
В оборонном ведомстве республики уверены, что киевские силовики прибегают к таким мощным атакам от безысходности, поскольку ЛНР ведёт успешную наступательную операцию.
Последствия ракетного удара по Ровенькам в ЛНР. Видео © Telegram / Народная милиция ЛНР
Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Ровенькам, в результате чего там и произошёл пожар на нефтебазе. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.
"Вооружённые формирования укрофашистов, понимая безысходность своего сопротивления, отступая, в бессильной ненависти разрушают всё на своём пути: жилые дома, здания и сооружения, объекты гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении ведомства.
В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня уточнили, что применялись ракетные комплексы 9К79-1 "Точка-У". На месте взрыва были найдены соответствующие обломки.
Как рассказывал Лайф, в Ровеньках за час раздалось два мощных взрыва. По словам очевидцев, одну ракету удалось сбить, а вторая попала по нефтебазе. Огонь охватил цистерны с 200 тоннами дизельного топлива.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ.
Обложка © Telegram / Народная милиция ЛНР