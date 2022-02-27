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27 февраля, 04:19

Психолог Ладейщикова назвала причины "весеннего обострения" у россиян

Старые — зимние — настройки организма вслед за природными изменениями начинают перестраиваться. В этих условиях могут появиться проблемы как с психикой, так и с соматикой.

Семейный психолог Светлана Ладейщикова назвала причины "весеннего обострения" у россиян. Она отметила, что наиболее уязвимым человек становится, когда происходит смена сезонов и светового дня. Происходит это из-за зависимости от солнечного света.

"Меняется и мир вокруг нас, сам фон, на котором проходит наша жизнь, температура воздуха. Старые — зимние — настройки нашего организма следуют за этими переменами и начинают перестраиваться", — рассказала Ладейщикова в беседе с "Мослентой".

Психолог отметила, что в моменты природных перемен слабые места организма начинают проявлять себя — и организм даёт сбой. Проблемы могут появиться с психикой, соматикой. А также многие к концу зимы подходят с серьёзным авитаминозом. Причиной этого является мобилизация ресурсов в холодное и тёмное время.

"Вся эта биохимическая перестройка организма не может не отражаться на нашем внутреннем состоянии", — заключила Ладейщикова.

Психологи посоветовали ограничить чтение новостей, чтобы избежать тревожности

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Как писал Лайф ранее, сомнолог Черкасова рассказала, почему может развиться бессонница. По словам медика, в основном проблемы со сном появляются из-за неправильного образа жизни, но бывает и так, что причина не столь очевидна.

Обложка © Pexels

Арина Родионова

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