Психолог Ладейщикова назвала причины "весеннего обострения" у россиян

Семейный психолог Светлана Ладейщикова назвала причины "весеннего обострения" у россиян. Она отметила, что наиболее уязвимым человек становится, когда происходит смена сезонов и светового дня. Происходит это из-за зависимости от солнечного света.

"Меняется и мир вокруг нас, сам фон, на котором проходит наша жизнь, температура воздуха. Старые — зимние — настройки нашего организма следуют за этими переменами и начинают перестраиваться", — рассказала Ладейщикова в беседе с "Мослентой".

Психолог отметила, что в моменты природных перемен слабые места организма начинают проявлять себя — и организм даёт сбой. Проблемы могут появиться с психикой, соматикой. А также многие к концу зимы подходят с серьёзным авитаминозом. Причиной этого является мобилизация ресурсов в холодное и тёмное время.

"Вся эта биохимическая перестройка организма не может не отражаться на нашем внутреннем состоянии", — заключила Ладейщикова.