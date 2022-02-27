Махачев победил Грина в первом раунде поединка UFC Fight Night 202
Таким образом, теперь на счету спортсмена 22 победы и одно поражение. Изначально он должен был выйти на ковёр против ирано-американского бойца Бенеила Дариюша.
В главном поединке UFC Fight Night 202 российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев одержал победу над Бобби Грином техническим нокаутом.
Таким образом, на счету россиянина теперь 22 победы и одно поражение. У Грина 29 и 13 соответственно. Один поединок с участием американца завершился вничью. Изначально Махачев должен был провести поединок против ирано-американского спортсмена Бенеила Дариюша. Бой не состоялся из-за травмы у 32-летнего бойца. Грин согласился заменить соперника за несколько дней до встречи.
Ранее Лайф рассказывал, что свою 21-ю победу Махачев одержал в первом раунде поединка с австралийцем Хукером.
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