Махачев победил Грина в первом раунде поединка UFC Fight Night 202

Таким образом, на счету россиянина теперь 22 победы и одно поражение. У Грина 29 и 13 соответственно. Один поединок с участием американца завершился вничью. Изначально Махачев должен был провести поединок против ирано-американского спортсмена Бенеила Дариюша. Бой не состоялся из-за травмы у 32-летнего бойца. Грин согласился заменить соперника за несколько дней до встречи.