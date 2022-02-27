Инвестор Бабин назвал валюту, в которой сейчас можно сохранить сбережения

На фоне очередной волны антироссийских санкций в качестве валюты для сбережений можно выбрать швейцарский франк. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Будучи крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, страна по праву заслужила репутацию одной из надёжнейших финансово-экономических систем в мире", — объяснил Бабин в беседе с агентством "Прайм".

Он отметил, что немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность Швейцарии, а также законодательно закреплённый внешнеполитический нейтралитет. Благодаря такой совокупности характеристик страны швейцарский франк является одной из основных защитных валют — наряду с долларом, добавляет эксперт.

"Правда, из-за его относительно низкой ликвидности на нашем рынке вложения в него имеют смысл в основном на долгосрочном горизонте с целью консервативного сбережения капитала", — резюмировал Дмитрий Бабич.