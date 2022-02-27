Инвестор Бабин назвал валюту, в которой сейчас можно сохранить сбережения
Он отмечает, что более привычные для россиян доллар и евро могут стать проблемными вложениями из-за вероятности введения Западом новых ограничений.
На фоне очередной волны антироссийских санкций в качестве валюты для сбережений можно выбрать швейцарский франк. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
"Будучи крупнейшим в мире переработчиком золота, а также фактической банковской и финансовой столицей Европы, страна по праву заслужила репутацию одной из надёжнейших финансово-экономических систем в мире", — объяснил Бабин в беседе с агентством "Прайм".
Он отметил, что немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность Швейцарии, а также законодательно закреплённый внешнеполитический нейтралитет. Благодаря такой совокупности характеристик страны швейцарский франк является одной из основных защитных валют — наряду с долларом, добавляет эксперт.
"Правда, из-за его относительно низкой ликвидности на нашем рынке вложения в него имеют смысл в основном на долгосрочном горизонте с целью консервативного сбережения капитала", — резюмировал Дмитрий Бабич.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против России. Так, 27 февраля было заявлено, что банки, которые уже оказались под санкциями со стороны США и ЕС, отключат от международной платёжной системы SWIFT. А активы Центробанка РФ могут быть ограничены, чтобы он не смог их задействовать для ослабления эффекта от давления Запада.
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