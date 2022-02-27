Референдум по изменению конституции пройдёт сегодня в Белоруссии

Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию пройдёт 27 февраля в Белоруссии. Голосовать можно будет с 8:00 до 20:00, сообщили в Центризбиркоме республики. В стране будет открыто 5510 участков, включая 217 в санаториях, профилакториях, больницах, 12 в воинских частях.

А вот участков для голосования за рубежом не будет. Центризбирком объясняет это сложной эпидемической ситуацией и отсутствием возможности обеспечить достаточный уровень безопасности.

Лайф напоминает, что белорусский лидер Александр Лукашенко впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его замыслу, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. В ноябре 2021 года Александру Лукашенко был представлен доработанный вариант основного закона государства. Формулировка вопроса в бюллетене будет звучать так: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"