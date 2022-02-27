Парламент Финляндии обсудит петицию о вступлении страны в НАТО
Авторы документа уверены, что такой шаг значительно повысит способность страны обороняться от внешних угроз и "добавит веса сдерживающему эффекту" военного блока.
Петиция по вступлению Финляндии в НАТО набрала необходимые 50 тысяч подписей для рассмотрения в парламенте. Это следует из данных портала гражданских инициатив Kansalaisaloite. Согласно установленной процедуре, предварительно подписи необходимо проверить.
Вступление в альянс, как полагают авторы документа, значительно повысит способность Финляндии обороняться от внешних угроз. Они указывают, что статья 5 Соглашения НАТО о коллективной обороне способствовала бы снижению риска "военно-технического влияния иностранных держав", также членство страны в альянсе якобы позволило бы "добавить веса сдерживающему эффекту" военного блока.
"Мы согласны с президентом республики Саули Ниинистё в том, что для ответа на такой важный вопрос необходимо надёжное измерение общественного мнения, и единственный надёжный способ сделать это — провести консультативный референдум. Референдум гарантирует легитимность решения", — резюмируют авторы петиции.
Как сообщал ранее Лайф, премьер Финляндии заявила о готовности страны вступить в НАТО при угрозе безопасности. Вместе с тем она отметила, что решение о вступлении в альянс не может приниматься в спешке. Для этого, по мнению политика, нужна широкая поддержка со стороны парламента и населения. Президент же Финляндии заявил об отсутствии причин для вступления страны в НАТО. Он также отметил, что сейчас мир находится в более опасной ситуации, чем в эпоху холодной войны, поскольку между Москвой и Вашингтоном нет никаких юридически обязывающих соглашений в сфере вооружений.
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