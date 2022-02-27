Парламент Финляндии обсудит петицию о вступлении страны в НАТО

"Мы согласны с президентом республики Саули Ниинистё в том, что для ответа на такой важный вопрос необходимо надёжное измерение общественного мнения, и единственный надёжный способ сделать это — провести консультативный референдум. Референдум гарантирует легитимность решения", — резюмируют авторы петиции.

Как сообщал ранее Лайф, премьер Финляндии заявила о готовности страны вступить в НАТО при угрозе безопасности. Вместе с тем она отметила, что решение о вступлении в альянс не может приниматься в спешке. Для этого, по мнению политика, нужна широкая поддержка со стороны парламента и населения. Президент же Финляндии заявил об отсутствии причин для вступления страны в НАТО. Он также отметил, что сейчас мир находится в более опасной ситуации, чем в эпоху холодной войны, поскольку между Москвой и Вашингтоном нет никаких юридически обязывающих соглашений в сфере вооружений.