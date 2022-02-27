Трамп заявил, что Путин в ситуации с Украиной проявил себя умным лидером

Тем не менее экс-лидер США сказал это в рамках общей западной риторики. Он считает российскую военную "Операцию Z" действием, "которое никогда не должно было произойти".

Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной проявил себя как умный лидер, а нынешнее американское руководство, наоборот, оказалось глупым. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.

"Проблема не в том, умён Путин или нет. Конечно, он умён. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупые, такие глупые", — сказал Трамп, выступая со сцены перед сторонниками.