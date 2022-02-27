Трамп заявил, что Путин в ситуации с Украиной проявил себя умным лидером
Тем не менее экс-лидер США сказал это в рамках общей западной риторики. Он считает российскую военную "Операцию Z" действием, "которое никогда не должно было произойти".
Президент России Владимир Путин в ситуации с Украиной проявил себя как умный лидер, а нынешнее американское руководство, наоборот, оказалось глупым. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.
"Проблема не в том, умён Путин или нет. Конечно, он умён. Настоящая проблема в том, что наши лидеры глупые, такие глупые", — сказал Трамп, выступая со сцены перед сторонниками.
Он связал решение Москвы провести военную спецоперацию на Украине с недавним провалом США в Афганистане. При этом Трамп уверен, что нынешние действия России в Незалежной "никогда не должны были произойти".
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Дональд Трамп. Фото © Facebook / Donald J. Trump