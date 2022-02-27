Леонид Пасечник: Народная милиция ЛНР освобождает города и сёла

По его словам, украинские силовики во время отступления открывают огонь по жилым домам, подрывают объекты инфраструктуры и проводят минирование.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что силы Народной милиции освобождают города и сёла, в ближайшее время восстановят разрушенное и обеспечат нормальные условия жизни согражданам.

"Спустя восемь долгих, тяжёлых лет мы начинаем объединять наших людей, спасая их от преступного киевского режима. Силы Народной милиции республики освобождают города и сёла бывшей Луганской области, водружают над ними триколор Луганской Народной Республики", — говорится в обращении, опубликованном на сайте главы ЛНР.

По словам Пасечника, украинские силовики во время отступления открывают огонь по жилым домам, подрывают объекты инфраструктуры и проводят минирование. Он отметил, что руководителям территорий необходимо установить и зафиксировать масштабы ущерба, нанесённого "украинской хунтой". Глава ЛНР призвал жителей "освобождённых территорий не поддаваться панике и нацистской пропаганде", заверил в поддержке властей в это непростое время.