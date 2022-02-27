Леонид Пасечник: Народная милиция ЛНР освобождает города и сёла
По его словам, украинские силовики во время отступления открывают огонь по жилым домам, подрывают объекты инфраструктуры и проводят минирование.
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что силы Народной милиции освобождают города и сёла, в ближайшее время восстановят разрушенное и обеспечат нормальные условия жизни согражданам.
"Спустя восемь долгих, тяжёлых лет мы начинаем объединять наших людей, спасая их от преступного киевского режима. Силы Народной милиции республики освобождают города и сёла бывшей Луганской области, водружают над ними триколор Луганской Народной Республики", — говорится в обращении, опубликованном на сайте главы ЛНР.
По словам Пасечника, украинские силовики во время отступления открывают огонь по жилым домам, подрывают объекты инфраструктуры и проводят минирование. Он отметил, что руководителям территорий необходимо установить и зафиксировать масштабы ущерба, нанесённого "украинской хунтой". Глава ЛНР призвал жителей "освобождённых территорий не поддаваться панике и нацистской пропаганде", заверил в поддержке властей в это непростое время.
Как сообщал Лайф ранее, Минобороны заявило, что ВМС Украины пытались атаковать корабли РФ во время эвакуации сдавшихся солдат. В результате морского боя было уничтожено несколько катеров Незалежной. Как подчеркнул представитель ведомства Игорь Конашенков, никто из сдавшихся украинских военных не пострадал.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка: кадр из видео © YouTube-канал / Пресс-служба главы ЛНР