Киев снял с себя обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия
При этом Украина ссылается на якобы имеющий место "захват" объектов Чернобыльской АЭС российскими войсками, а также требует организовать наблюдение за действиями РФ на атомной станции.
Киевские власти заявили, что больше не гарантируют исполнения в полном объёме своих обязательств по соглашению с МАГАТЭ в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) о проверках неиспользования в военных целях ядерных материалов на национальной территории. Это следует из пояснительной записки к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, а также из текста соглашения между украинским правительством и МАГАТЭ.
"В таких обстоятельствах… Украина не может в полном объёме выполнять свои обязательства по Конвенции о ядерной безопасности и Объединённой конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также по соглашению между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", — следует из пояснительной записки к письму постпреда Украины, копия которого есть в распоряжении РИА "Новости".
В соглашении с МАГАТЭ, о котором идёт речь, Украина обязуется предоставлять для проверок весь ядерный материал в пределах своей территории, используемый в мирной деятельности. Делается это для того, чтобы гарантировать, что материал "не переключается" на оружие или другие ядерные взрывные устройства. Уведомляя ГА ООН об отказе от выполнения этих обязательств в полном объёме, Кислица ссылается на якобы имеющий место "захват ядерных объектов" Чернобыльской АЭС российскими войсками. Киев также требует организовать наблюдение за действиями России на Чернобыльской АЭС, провести международную ревизию ядерных материалов в самой России и наложить санкции на строительство атомных электростанций, разработанных РФ.
После слов Зеленского о возможном выходе из Будапештского меморандума — Украина согласно ему отказалась от ядерного оружия — это второе подобное заявление. Российский лидер Владимир Путин называл эти слова Зеленского доказательством намерений нынешних властей в Киеве, а также одним из оснований для начала "Операции Z" Вооружённых сил РФ по демилитаризации Украины.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны показало, как российские и украинские военные вместе охраняют Чернобыльскую АЭС. Работа военнослужащих является гарантией того, что националисты не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации, отметили в оборонном ведомстве.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
Обложка: кадр из видео © Пресс-служба Минобороны РФ