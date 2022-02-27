Киев снял с себя обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия

При этом Украина ссылается на якобы имеющий место "захват" объектов Чернобыльской АЭС российскими войсками, а также требует организовать наблюдение за действиями РФ на атомной станции.

Киевские власти заявили, что больше не гарантируют исполнения в полном объёме своих обязательств по соглашению с МАГАТЭ в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) о проверках неиспользования в военных целях ядерных материалов на национальной территории. Это следует из пояснительной записки к письму постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, а также из текста соглашения между украинским правительством и МАГАТЭ.

"В таких обстоятельствах… Украина не может в полном объёме выполнять свои обязательства по Конвенции о ядерной безопасности и Объединённой конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, а также по соглашению между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", — следует из пояснительной записки к письму постпреда Украины, копия которого есть в распоряжении РИА "Новости".

В соглашении с МАГАТЭ, о котором идёт речь, Украина обязуется предоставлять для проверок весь ядерный материал в пределах своей территории, используемый в мирной деятельности. Делается это для того, чтобы гарантировать, что материал "не переключается" на оружие или другие ядерные взрывные устройства. Уведомляя ГА ООН об отказе от выполнения этих обязательств в полном объёме, Кислица ссылается на якобы имеющий место "захват ядерных объектов" Чернобыльской АЭС российскими войсками. Киев также требует организовать наблюдение за действиями России на Чернобыльской АЭС, провести международную ревизию ядерных материалов в самой России и наложить санкции на строительство атомных электростанций, разработанных РФ.

После слов Зеленского о возможном выходе из Будапештского меморандума — Украина согласно ему отказалась от ядерного оружия — это второе подобное заявление. Российский лидер Владимир Путин называл эти слова Зеленского доказательством намерений нынешних властей в Киеве, а также одним из оснований для начала "Операции Z" Вооружённых сил РФ по демилитаризации Украины.