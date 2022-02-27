Аэропорты Москвы задержали и отменили более 120 рейсов

Согласно опубликованной там информации, во Внуково 5 рейсов задержали и 46 отменили, в Домодедово задержано 10 рейсов и 9 отменено, в Шереметьево 6 рейсов задержали и 45 отменили.

Ранее Лайф писал, что Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов городов России до 2 марта. Обо всех изменениях в расписании работы воздушных гаваней и авиакомпаний ведомство призвало уточнять на официальных сайтах. К тому же некоторые страны закрыли своё небо для самолётов РФ из-за "Операции Z" на территории Украины. Москва отвечает им тем же.