Ретейлер DNS пообещал снизить цены на электронику после заявлений о повышении

Крупная российская сеть электроники DNS снизит цены на большой перечень товаров. Об этом сообщил директор компании Дмитрий Алексеев.

"Куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены", — написал Алексеев в своём телеграм-канале.