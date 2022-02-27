Ретейлер DNS пообещал снизить цены на электронику после заявлений о повышении
Руководитель торговой сети призвал не устраивать паники и заверил, что никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины.
Крупная российская сеть электроники DNS снизит цены на большой перечень товаров. Об этом сообщил директор компании Дмитрий Алексеев.
"Куча цен вообще не менялась. Вот я сходу набрал несколько позиций в разных категориях, где цены вообще не менялись. Поэтому не нужно устраивать паники, никто не останется без чайника, телевизора или стиральной машины. Кроме этого, мы на большой перечень товаров понизим цены", — написал Алексеев в своём телеграм-канале.
Как рассказывал Лайф ранее, накануне Алексеев заявил, что ретейлер поднял цены до 30%. По словам топ-менеджера, продажи в Сети выросли почти в два раза, именно это и сказалось на стоимости товаров. Сайт работал со сбоями. Такие сообщения привлекли внимание Федеральной антимонопольной службы — она начала проверку.
Обложка © Shutterstock