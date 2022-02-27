Белый дом заявил, что в SWIFT могут оставить банки с обслуживанием энергопотоков
Отмечается, что США стремятся сохранить на прежнем уровне цены на энергоносители и не допустить резкого роста. В связи с этим планируют отслеживать маркировку платежей.
В Белом доме заявили, что под санкции не подпадут российские банки и финансовые организации, обслуживающие экспорт газа и нефти. Об этом журналистам сказал высокопоставленный сотрудник администрации.
"На протяжении выходных мы работали со SWIFT, чтобы понять, есть ли у них возможность определить тип продукта... есть ли там маркировка, которая указывает на то, что платёж проводится за энергоносители. Если да, мы освободим эти платежи", — сказал чиновник.
Отмечается, что США стремятся сохранить на прежнем уровне цены на энергоносители и не допустить резкого роста. Вторым способом калибровки банков в Белом доме назвали "умный" отбор институтов для вывода из-за касающихся SWIFT санкций. Там утверждают, что знают, через какие банки оплачивается большая часть энергопотоков.
"Если мы выберем такой подход, то сможем просто отобрать институты, через которые энергопотоки по большей части не проходят", — уточнили в Белом доме.
Как ранее сообщал Лайф, глава Еврокомиссии заявила, что Запад договорился отключить некоторые банки России от SWIFT. На первом этапе эти меры коснутся финансовых учреждений, которые уже попали под давление ЕС и США.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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