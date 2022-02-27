Белый дом заявил, что в SWIFT могут оставить банки с обслуживанием энергопотоков

В Белом доме заявили, что под санкции не подпадут российские банки и финансовые организации, обслуживающие экспорт газа и нефти. Об этом журналистам сказал высокопоставленный сотрудник администрации.

"На протяжении выходных мы работали со SWIFT, чтобы понять, есть ли у них возможность определить тип продукта... есть ли там маркировка, которая указывает на то, что платёж проводится за энергоносители. Если да, мы освободим эти платежи", — сказал чиновник.

Отмечается, что США стремятся сохранить на прежнем уровне цены на энергоносители и не допустить резкого роста. Вторым способом калибровки банков в Белом доме назвали "умный" отбор институтов для вывода из-за касающихся SWIFT санкций. Там утверждают, что знают, через какие банки оплачивается большая часть энергопотоков.

"Если мы выберем такой подход, то сможем просто отобрать институты, через которые энергопотоки по большей части не проходят", — уточнили в Белом доме.