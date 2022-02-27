SWIFT подтвердила готовность к антироссийским санкциям
Предполагается, что от системы будут отключены в первую очередь банки, которые уже оказались подвержены мерам давления со стороны Запада.
Администрация международной межбанковской системы платежей SWIFT подтвердила, что готова содействовать введению санкций против России после получения соответствующих документов. Как сообщает NBC, там ждут "правового распоряжения".
"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению", — приводит телеканал сообщение администрации системы.
Как ранее сообщал Лайф, глава Еврокомиссии заявила, что Запад договорился отключить некоторые банки России от SWIFT. На первом этапе эти меры коснутся финансовых учреждений, которые уже находятся под давлением ЕС и США. Запад планирует заморозить активы Центробанка РФ, чтобы тот не смог снизить эффективность антироссийских санкций.
Напомним, что повод для всего этого — российская военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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