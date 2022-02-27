SWIFT подтвердила готовность к антироссийским санкциям

Администрация международной межбанковской системы платежей SWIFT подтвердила, что готова содействовать введению санкций против России после получения соответствующих документов. Как сообщает NBC, там ждут "правового распоряжения".

"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы выяснить детали об организациях, в отношении которых будут распространяться новые меры, и готовимся выполнять их по правовому распоряжению", — приводит телеканал сообщение администрации системы.

Как ранее сообщал Лайф, глава Еврокомиссии заявила, что Запад договорился отключить некоторые банки России от SWIFT. На первом этапе эти меры коснутся финансовых учреждений, которые уже находятся под давлением ЕС и США. Запад планирует заморозить активы Центробанка РФ, чтобы тот не смог снизить эффективность антироссийских санкций.