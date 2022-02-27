Turkish Airlines приостановила полёты в Сочи и Минск
Самолёты перевозчика также не летают на Украину, которая закрыла воздушное пространство в связи с боевыми действиями.
Авиакомпания Turkish Airlines (ТА) временно отменила рейсы в и из Сочи и Минска. Об этом говорится в сообщении, размещённом в воскресенье на странице турецкого авиаперевозчика в "Твиттере".
"Наши рейсы из и в Сочи, Минск и на Украину отменены до 1 марта 2022 года", — сообщила компания.
Между тем гендиректор Turkish Airlines Биляль Экши объявил, что для эвакуирующихся с Украины граждан Турции введена отдельная стоимость билета на рейс на родину — 220 долларов. Регулярное сообщение с этой страной временно закрыто.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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