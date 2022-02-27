Turkish Airlines приостановила полёты в Сочи и Минск

Авиакомпания Turkish Airlines (ТА) временно отменила рейсы в и из Сочи и Минска. Об этом говорится в сообщении, размещённом в воскресенье на странице турецкого авиаперевозчика в "Твиттере".

"Наши рейсы из и в Сочи, Минск и на Украину отменены до 1 марта 2022 года", — сообщила компания.