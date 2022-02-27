Reuters: В Белом доме усомнились, что КНР поможет России справиться с санкциями

Китай не поможет России после введения новых санкций, на это якобы указывает много признаков — об этом заявил представитель американской администрации.

Как пишет Reuters, если всё же Китай решится на помощь Кремлю, то КНР ожидают серьёзные репутационные потери. При этом отмечается, что американские власти ещё до начала российской военной операции на Украине не раз заявляли, что Китай не сможет компенсировать потери Москвы от возможных санкций в случае эскалации.