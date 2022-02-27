Reuters: В Белом доме усомнились, что КНР поможет России справиться с санкциями
В американской администрации считают, что если Китай всё же решится на помощь Кремлю, то его ожидают серьёзные репутационные потери.
Китай не поможет России после введения новых санкций, на это якобы указывает много признаков — об этом заявил представитель американской администрации.
Как пишет Reuters, если всё же Китай решится на помощь Кремлю, то КНР ожидают серьёзные репутационные потери. При этом отмечается, что американские власти ещё до начала российской военной операции на Украине не раз заявляли, что Китай не сможет компенсировать потери Москвы от возможных санкций в случае эскалации.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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