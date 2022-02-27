Экономист Беляев пояснил, почему отключение России от SWIFT не будет "концом света"

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Лайфом рассказал, почему отключение банков России от SWIFT является "не тупиком и не концом света".

"Нужно понять, что SWIFT — это не есть система расчётов и переводов платежей. Это не платёжная система. Платежи между собой переводят отдельные банки. То есть для того чтобы провести какой-то платёж от одного банка к другому, используется система корреспондентских счетов, которая установлена между банками. Но для того чтобы осуществить эту операцию, требуется, чтобы прошла определённая команда на совершение такого рода операции. Вот команды передаются через SWIFT. Не расчёты осуществляются, а только передаются команды", — пояснил Беляев.

Он отметил, что о SWIFT так много говорят, потому что именно она доминирует. Она стала наиболее удобной, и на неё ориентированы все операции банков в цифровом формате, которые закодированы именно на эту систему. При этом, по словам эксперта, как они закодированы, так они и могут быть раскодированы и переведены на любую другую систему.

"SWIFT и отсутствие SWIFT — это вовсе не тупик и не конец света. Даже если будет запрещено каким-то банкам работать с нашими банками: мы рассчитываемся с ними по корреспондентским счетам, а им эти операции запрещены с нами, то мы должны понимать, что все крупные банки имеют несколько тысяч корреспондентских связей с другими банками", — пояснил эксперт.

Банковское сообщество укутано этой системой корреспондентских счетов, и можно найти такой путь, когда через три, четыре, пять звеньев, прогоняя этот платёж, он достигнет нужного результата, заключил Беляев.