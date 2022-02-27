Зеленский объявил о создании "интернационального легиона обороны" Украины
Он напомнил, что любой желающий из другого государства может служить в ВСУ в соответствии с его указом 2016 года.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранцев приехать и "встать бок о бок" с украинцами ради защиты страны. Он объявил о создании "иностранного легиона территориальной обороны", пишет "Укринформ".
"Из иностранцев формируется отдельное подразделение — интернациональный легион территориальной обороны Украины", — заявил лидер Незалежной.
Зеленский подчеркнул, граждане других государств имеют право служить в войсках Украины согласно президентскому указу от 2016 года.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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