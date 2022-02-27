Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам

За последние 10 лет их получили 430 граждан РФ в обмен на инвестиции в сумме €277 млн.

Правительство Португалии приостановило выдачу вида на жительство за инвестиции для россиян в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Португалии Аугусту Сантуш Силва в интервью CNN Portugal.

"(Служба по делам иностранцев) уже приостановила рассмотрение документов от российских кандидатов на получение вида на жительства за инвестиции – "золотой визы". Пакет санкций, одобренный ЕС при поддержке Португалии, включает рестрикции, направленные против сотен лиц. Активы в Португалии любого гражданина РФ, который входит в этот список, будут немедленно заморожены независимо от того, имеет он португальское гражданство или нет", — рассказал министр.

За последние десять лет гражданам России было выдано более 430 таких виз в обмен на инвестиции в сумме €277 млн.