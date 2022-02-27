Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам
За последние 10 лет их получили 430 граждан РФ в обмен на инвестиции в сумме €277 млн.
Правительство Португалии приостановило выдачу вида на жительство за инвестиции для россиян в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Португалии Аугусту Сантуш Силва в интервью CNN Portugal.
"(Служба по делам иностранцев) уже приостановила рассмотрение документов от российских кандидатов на получение вида на жительства за инвестиции – "золотой визы". Пакет санкций, одобренный ЕС при поддержке Португалии, включает рестрикции, направленные против сотен лиц. Активы в Португалии любого гражданина РФ, который входит в этот список, будут немедленно заморожены независимо от того, имеет он португальское гражданство или нет", — рассказал министр.
За последние десять лет гражданам России было выдано более 430 таких виз в обмен на инвестиции в сумме €277 млн.
Ранее Чехия решила в одностороннем порядке приостановить выдачу виз и вида на жительство гражданам России, позднее ЕС приостановил соглашение с Россией по упрощённой выдаче виз.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от диалога с РФ. Лайф следит за развитием событий.
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