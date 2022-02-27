Лукашенко предупредил, что конфликт на Украине — это ещё цветочки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Белоруссии
По его мнению, если в ближайшее время не принять никаких мер, ситуация будет ухудшаться и никакой бункер не сможет спрятать Зеленского от последствий.
Конфликт, который сейчас разразился на территории Украины, — это ещё цветочки, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, ситуация может значительно ухудшиться, поэтому войну нужно прекратить уже сегодня.
"Конфликт, который разразился на Украине, — это цветочки. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Если дальше так будет продолжаться — вырастут ягодки. И ни в каком бункере — ни в американском, ни в каком-то другом — он (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. Лайфа) не спрячется", — сказал Лукашенко после голосования на референдуме по обновлённой конституции.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.