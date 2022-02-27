Лукашенко предупредил, что конфликт на Украине — это ещё цветочки

По его мнению, если в ближайшее время не принять никаких мер, ситуация будет ухудшаться и никакой бункер не сможет спрятать Зеленского от последствий.

Конфликт, который сейчас разразился на территории Украины, — это ещё цветочки, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, ситуация может значительно ухудшиться, поэтому войну нужно прекратить уже сегодня.

"Конфликт, который разразился на Украине, — это цветочки. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Если дальше так будет продолжаться — вырастут ягодки. И ни в каком бункере — ни в американском, ни в каком-то другом — он (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. Лайфа) не спрячется", — сказал Лукашенко после голосования на референдуме по обновлённой конституции.