По данным разведки республики, украинские военнослужащие продолжают прятаться в жилых кварталах в разных городах страны, прикрываясь мирным населением.

Украинские силовики разместили пять зенитно-ракетных комплексов С-300 в центре города Краматорска. Об этом сообщил замначальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки ДНР.

"Украинская армия продолжает прятаться в жилых кварталах украинских городов, прикрываясь мирным населением. Так, в центре города Краматорска на улице Центральной ВСУ разместили пять ракетных комплексов С-300", — заявил он в ходе брифинга.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские националисты из батальона "Азов"* обстреляли из РСЗО "Град" школу Мариуполя. В результате мощных ударов реактивных систем залпового огня было разрушено несколько жилых домов, среди мирных жителей есть пострадавшие. Точное число погибших пока не известно.