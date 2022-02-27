В ДНР заявили о размещении ВСУ пяти ракетных комплексов С-300 в центре Краматорска
По данным разведки республики, украинские военнослужащие продолжают прятаться в жилых кварталах в разных городах страны, прикрываясь мирным населением.
Украинские силовики разместили пять зенитно-ракетных комплексов С-300 в центре города Краматорска. Об этом сообщил замначальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин со ссылкой на данные разведки ДНР.
"Украинская армия продолжает прятаться в жилых кварталах украинских городов, прикрываясь мирным населением. Так, в центре города Краматорска на улице Центральной ВСУ разместили пять ракетных комплексов С-300", — заявил он в ходе брифинга.
Ранее Минобороны России сообщило, что украинские националисты из батальона "Азов"* обстреляли из РСЗО "Град" школу Мариуполя. В результате мощных ударов реактивных систем залпового огня было разрушено несколько жилых домов, среди мирных жителей есть пострадавшие. Точное число погибших пока не известно.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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