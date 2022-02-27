Минобороны России: Националисты из "Азова" обстреляли из РСЗО "Град" школу Мариуполя
РСЗО "Град". Фото © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin
В результате мощных ударов реактивных систем залпового огня также было разрушено несколько жилых домов, есть пострадавшие среди мирных жителей. Точное число погибших пока не известно.
В Мариуполе украинские националисты из батальона "Азов"* нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" по жилым кварталам и школе. В результате происшествия погибло несколько мирных жителей. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"26 февраля с 16:00 до 16:20 украинские националисты из батальона "Азов" нанесли удары реактивными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам населённого пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе № 8 города Мариуполя. В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения", — сказал Конашенков.
По его словам, Министерство обороны России предупреждало, что украинские националисты готовятся к совершению подобных провокаций.
Ранее стало известно, что российские войска уничтожили на Украине 975 объектов военной инфраструктуры, а также полностью блокировали Херсон и Бердянск. Кроме того, по словам Конашенкова, подразделения Вооружённых сил России взяли под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.