Минобороны России: Националисты из "Азова" обстреляли из РСЗО "Град" школу Мариуполя

В результате мощных ударов реактивных систем залпового огня также было разрушено несколько жилых домов, есть пострадавшие среди мирных жителей. Точное число погибших пока не известно.

В Мариуполе украинские националисты из батальона "Азов"* нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" по жилым кварталам и школе. В результате происшествия погибло несколько мирных жителей. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"26 февраля с 16:00 до 16:20 украинские националисты из батальона "Азов" нанесли удары реактивными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам населённого пункта Сартана в пригороде Мариуполя и по школе № 8 города Мариуполя. В результате есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения", — сказал Конашенков.

По его словам, Министерство обороны России предупреждало, что украинские националисты готовятся к совершению подобных провокаций.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили на Украине 975 объектов военной инфраструктуры, а также полностью блокировали Херсон и Бердянск. Кроме того, по словам Конашенкова, подразделения Вооружённых сил России взяли под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном.