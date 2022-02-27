Российские войска уничтожили на Украине 975 объектов военной инфраструктуры
Кроме того, по словам генерал-майора Конашенкова, было поражено 28 самолётов, находящихся на земле, 39 реактивных систем залпового огня и 86 орудий полевой артиллерии.
В ходе военной операции российские войска уничтожили на Украине 975 объектов военной инфраструктуры, а также сбили 26 самолётов, вертолётов и беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"К настоящему времени Российскими вооружёнными силами поражено 23 пункта управления и узла связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбито 8 боевых самолётов и 7 вертолётов, 11 беспилотных летательных аппаратов, 2 тактические ракеты "Точка-У", — уточнил Конашенков.
Кроме того, российские военнослужащие уничтожили 223 боевые бронированные машины, в том числе танки, 143 единицы специальной военной автомобильной техники. Также, по словам генерал-майора, было уничтожено 28 самолётов, находящихся на земле, 39 реактивных систем залпового огня и 86 орудий полевой артиллерии и миномётов.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © VK / Минобороны России