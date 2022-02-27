Кроме того, по словам генерал-майора Конашенкова, было поражено 28 самолётов, находящихся на земле, 39 реактивных систем залпового огня и 86 орудий полевой артиллерии.

В ходе военной операции российские войска уничтожили на Украине 975 объектов военной инфраструктуры, а также сбили 26 самолётов, вертолётов и беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"К настоящему времени Российскими вооружёнными силами поражено 23 пункта управления и узла связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбито 8 боевых самолётов и 7 вертолётов, 11 беспилотных летательных аппаратов, 2 тактические ракеты "Точка-У", — уточнил Конашенков.