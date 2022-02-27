Герой ДНР Авидзба заявил, что у солдатов ВСУ в Донбассе через неделю закончатся боеприпасы

По его мнению, сейчас эмоционально бежать вперёд — это крайне глупое решение, чтобы победить с минимальными потерями, нужно подождать, когда украинские силовики останутся безоружны.

"Потерпим мы их ещё недельку, у них закончатся боеприпасы, складов уже нет. Поэтому боеприпасы у них закончатся, что они будут делать? Начнут, как в Дебальцеве, в 6 утра ломиться и не оглядываться, и мы с минимальными потерями пойдём", — сказал в интервью РИА "Новости" Авидзба.