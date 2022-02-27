Герой ДНР Авидзба заявил, что у солдатов ВСУ в Донбассе через неделю закончатся боеприпасы
По его мнению, сейчас эмоционально бежать вперёд — это крайне глупое решение, чтобы победить с минимальными потерями, нужно подождать, когда украинские силовики останутся безоружны.
Украинским силовикам в Донбассе хватит боеприпасов максимум на неделю. Об этом рассказал герой Донецкой Народной Республики (ДНР), полевой командир Ахра Авидзба, решивший вновь вступить в ряды ополчения.
"Потерпим мы их ещё недельку, у них закончатся боеприпасы, складов уже нет. Поэтому боеприпасы у них закончатся, что они будут делать? Начнут, как в Дебальцеве, в 6 утра ломиться и не оглядываться, и мы с минимальными потерями пойдём", — сказал в интервью РИА "Новости" Авидзба.
Он отметил, что сейчас бежать вперёд не стоит, это будет эмоциональное и крайне глупое решение.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На Украине было введено военное положение. 25 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов направить в Минск делегацию для встречи с украинской стороной и обсуждения нейтрального статуса Незалежной (о чём ранее высказались в Киеве). К диалогу призвал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 26 февраля стало известно, что украинская сторона отказалась от переговоров.
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