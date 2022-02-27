Google приостановил монетизацию государственных СМИ России
Ранее американские социальные сети, в том числе видеохостинг YouTube, ввели ограничения для России на фоне военной "Операции Z", проводимой РФ на Украине.
Американская корпорация Google приостанавливает на своих платформах монетизацию российских СМИ с государственным финансированием. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как отмечается, компания заявила, что временно запрещает средствам массовой информации, финансируемым государством, размещать рекламу.
Ранее Лайф сообщал, что Facebook также запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию. Данные нововведения уже начали вступать в силу. Окончательно они будут задействованы в течение этих выходных. Twitter ограничил рекомендации для жителей России и Украины, а из YouTube были удалены сотни каналов из-за событий на Украине.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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