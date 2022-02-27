Google приостановил монетизацию государственных СМИ России

Американская корпорация Google приостанавливает на своих платформах монетизацию российских СМИ с государственным финансированием. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее Лайф сообщал, что Facebook также запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию. Данные нововведения уже начали вступать в силу. Окончательно они будут задействованы в течение этих выходных. Twitter ограничил рекомендации для жителей России и Украины, а из YouTube были удалены сотни каналов из-за событий на Украине.