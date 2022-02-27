Премьер-министр Австралии заявил о поставках оружия на Украину через партнёров по НАТО
Кроме того, правительство страны в ближайшее время введёт рестрикции в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Австралийские власти намерены оказать Украине любую возможную поддержку и в частности поставить ей летальное оружие при посредничестве своих партнёров в НАТО. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Он уточнил, что поставка оружия будет осуществляться при помощи США и Великобритании, так как это "самый эффективный способ".
По словам премьер-министра, в рамках анонсированной военной поддержки Австралия направит финансирование нескольким странам Североатлантического альянса, чтобы они на эти средства приобрели оружие для Киева. Кроме того, Моррисон отметил, что страна будет идти "нога в ногу с США и Великобританией в деле объявления антироссийских санкций" и в ближайшее время введёт рестрикции в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Также австралийское правительство рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны.
"Я подтверждаю, что мы уже принимаем меры против президента Путина и его министра иностранных дел, а наш санкционный список будет расти, мы будем добавлять в него новые имена", — сказал премьер-министр.
Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. После этого последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели санкции против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие.
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