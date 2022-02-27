Премьер-министр Австралии заявил о поставках оружия на Украину через партнёров по НАТО

Австралийские власти намерены оказать Украине любую возможную поддержку и в частности поставить ей летальное оружие при посредничестве своих партнёров в НАТО. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Он уточнил, что поставка оружия будет осуществляться при помощи США и Великобритании, так как это "самый эффективный способ".

По словам премьер-министра, в рамках анонсированной военной поддержки Австралия направит финансирование нескольким странам Североатлантического альянса, чтобы они на эти средства приобрели оружие для Киева. Кроме того, Моррисон отметил, что страна будет идти "нога в ногу с США и Великобританией в деле объявления антироссийских санкций" и в ближайшее время введёт рестрикции в отношении президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Также австралийское правительство рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны.