Путин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих Сил спецопераций
Он отметил, что сейчас бойцам необходимо постоянно повышать уровень профессионального мастерства, чтобы во всём и всегда превосходить любого потенциального противника.
Президент России Владимир Путин. Фото © LIFE
Президент России Владимир Путин поздравил с Днём Сил специальных операций. В своём видеообращении он выразил особую признательность тем, кто сегодня "героически выполняет свой долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса". Поздравление президента было опубликовано на сайте Кремля.
"Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу — во имя народа России и нашей великой Родины", — сказал Путин.
Он отметил, что героические традиции спецназа закладывались в многовековой истории Российской армии. Сейчас бойцам необходимо постоянно повышать уровень профессионального мастерства и боевой выучки, чтобы во всём и всегда превосходить любого потенциального противника.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.