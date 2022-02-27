Путин поздравил с профессиональным праздником военнослужащих Сил спецопераций

Президент России Владимир Путин поздравил с Днём Сил специальных операций. В своём видеообращении он выразил особую признательность тем, кто сегодня "героически выполняет свой долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса". Поздравление президента было опубликовано на сайте Кремля.

"Хочу поблагодарить командование, личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений спецназначения за верность присяге, за безупречную службу — во имя народа России и нашей великой Родины", — сказал Путин.