Минобороны России сообщило о блокировке Херсона и Бердянска на Украине

По словам генерал-майора Конашенкова, также российские военные взяли под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

Подразделения Вооружённых сил России полностью блокировали украинские города Херсон и Бердянск. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки Вооружёнными силами Российской Федерации были также взяты под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном", — добавил он.

Уточняется, что в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса украинские силовики массово складывают оружие.