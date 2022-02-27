Минобороны России сообщило о блокировке Херсона и Бердянска на Украине
По словам генерал-майора Конашенкова, также российские военные взяли под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном.
Подразделения Вооружённых сил России полностью блокировали украинские города Херсон и Бердянск. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"За прошедшие сутки Вооружёнными силами Российской Федерации были также взяты под контроль город Геническ и аэродром Чернобаевка под Херсоном", — добавил он.
Уточняется, что в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса украинские силовики массово складывают оружие.
Ранее также стало известно, что к настоящему моменту российские войска уничтожили на Украине 975 объектов военной инфраструктуры. По словам генерал-майора Конашенкова, было поражено 28 самолётов, находящихся на земле, 39 реактивных систем залпового огня и 86 орудий полевой артиллерии.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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