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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 07:47
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Зеленский предложил России провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку

Владимир Зеленский © Офис президента Украины

Владимир Зеленский © Офис президента Украины

Ранее делегация России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Варшаву, Стамбул, Баку в качестве площадки для переговоров с Россией. По его словам, Киев согласился бы провести встречу в Белоруссии, если бы с её стороны не было боевых действий.

"Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку — это всё мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты", — заявил лидер Незалежной.

Делегация России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами
Делегация России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Андрей Бражников
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