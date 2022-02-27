Зеленский предложил России провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку

Ранее делегация России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Варшаву, Стамбул, Баку в качестве площадки для переговоров с Россией. По его словам, Киев согласился бы провести встречу в Белоруссии, если бы с её стороны не было боевых действий.