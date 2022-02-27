Делегация России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами

Встреча состоится в Гомеле. На ней будут также присутствовать члены администрации президента.

Представители Министерства иностранных дел, Минобороны и других ведомств России прибыли в Белоруссию для проведения переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.