Делегация России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами

Представители Министерства иностранных дел, Минобороны и других ведомств России прибыли в Белоруссию для проведения переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В соответствии с достигнутой договорённостью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", — уточнил представитель Кремля.