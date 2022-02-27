Делегация России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами
Встреча состоится в Гомеле. На ней будут также присутствовать члены администрации президента.
Представители Министерства иностранных дел, Минобороны и других ведомств России прибыли в Белоруссию для проведения переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В соответствии с достигнутой договорённостью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", — уточнил представитель Кремля.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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