Представитель МИД Китая Лицзянь намекнул на вину США в ситуации вокруг Украины
По его мнению, попытки Вашингтона снизить уровень напряжённости между странами похожи на тушение огня бензином.
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о том, кто на самом деле виноват в обострении ситуации на Украине.
Дипломат опубликовал в "Твиттере" карикатуру, где Дядюшка Сэм, являющийся символом США, пытается потушить огонь вокруг таблички с надписью "Украина", заливая её бензином. При этом персонаж задаётся вопросом: "Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?"
"США должны спросить у себя, кто всё это затеял", — подписал пост Лицзянь.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джо Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели санкции против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © ТАСС / WU HONG