Представитель МИД Китая Лицзянь намекнул на вину США в ситуации вокруг Украины

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о том, кто на самом деле виноват в обострении ситуации на Украине.

Дипломат опубликовал в "Твиттере" карикатуру, где Дядюшка Сэм, являющийся символом США, пытается потушить огонь вокруг таблички с надписью "Украина", заливая её бензином. При этом персонаж задаётся вопросом: "Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?"