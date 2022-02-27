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27 февраля, 07:27

Сайт "Роскосмоса" вновь подвергся массированной DDoS-атаке с различных IP-адресов

В настоящее время ресурс недоступен для посещения. А вчера взломы госкорпорации были организованы хакерами из Львова.

<p>Сайт "Роскосмоса". Фото © Shutterstock</p>

Сайт "Роскосмоса". Фото © Shutterstock

Сайт "Роскосмоса" вновь подвергся массированной DDoS-атаке, совершённой с различных IP-адресов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт "Роскосмоса". В настоящее время он недоступен для посещения", — подчеркнули в пресс-службе.

"Роскосмос": DDoS-атака на сайт госкорпорации была организована из Львова

"Роскосмос": DDoS-атака на сайт госкорпорации была организована из Львова

Ранее Лайф рассказывал, что российские пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter, Facebook и Instagram. Основные жалобы поступали на работу веб-сайтов социальных сетей, их приложений, также есть сложности с авторизацией и функционированием профилей.

Виктория Дитрих

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