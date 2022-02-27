Сайт "Роскосмоса" вновь подвергся массированной DDoS-атаке с различных IP-адресов

"Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт "Роскосмоса". В настоящее время он недоступен для посещения", — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Лайф рассказывал, что российские пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter, Facebook и Instagram. Основные жалобы поступали на работу веб-сайтов социальных сетей, их приложений, также есть сложности с авторизацией и функционированием профилей.