Чехия направила оружие на Украину

В том числе пулемёты, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и соответствующие боеприпасы.

В воскресенье Чехия направила поездом оружие в помощь украинским военным. Об этом сказано на странице ВС республики в "Твиттере". В сообщении отмечается, что чешская сторона уже готовит новый поезд с оружием.

"Направляем помощь украинским бойцам. Утром [груз с оружием] пересёк чешско-польскую границу и следует дальше [к территории Украины]. Загружаем следующий [поезд]", — написано в сообщении.