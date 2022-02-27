Чехия направила оружие на Украину
В том числе пулемёты, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и соответствующие боеприпасы.
В воскресенье Чехия направила поездом оружие в помощь украинским военным. Об этом сказано на странице ВС республики в "Твиттере". В сообщении отмечается, что чешская сторона уже готовит новый поезд с оружием.
"Направляем помощь украинским бойцам. Утром [груз с оружием] пересёк чешско-польскую границу и следует дальше [к территории Украины]. Загружаем следующий [поезд]", — написано в сообщении.
Правительство Чехии одобрило в субботу направление оружия и боеприпасов ВС Украины на сумму 188 миллионов крон (около 8,6 миллиона долларов), в том числе пулемётов, автоматов, снайперских винтовок, пистолетов и соответствующих боеприпасов. Ранее страна передала в дар Украине четыре тысячи артиллерийских снарядов калибра 152 мм.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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