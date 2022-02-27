Посол Китая остался в Киеве и заявил, что "впереди много непредсказуемых моментов"
По его словам, политика КНР к Украине всегда была дружественной. Страна уважает независимость Незалежной, её суверенитет и территориальную целостность.
Посол Китая на Украине Фань Сяньжун сообщил, что остаётся в Киеве, но обратил внимание на неопределённость в перспективе развития дальнейшей ситуации.
"Впереди много непредсказуемых моментов", — процитировало посла в воскресенье украинское издание "Страна".
По его словам, политика Китая к Украине всегда была дружественной. Страна уважает независимость Незалежной, её суверенитет и территориальную целостность, добавил Фань Сяньжун.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джо Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели санкции против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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