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Регион
Опубликовано 27 февраля 2022, 07:51
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Посол Китая остался в Киеве и заявил, что "впереди много непредсказуемых моментов"

По его словам, политика КНР к Украине всегда была дружественной. Страна уважает независимость Незалежной, её суверенитет и территориальную целостность.

Посол Китая на Украине Фань Сяньжун сообщил, что остаётся в Киеве, но обратил внимание на неопределённость в перспективе развития дальнейшей ситуации.

"Впереди много непредсказуемых моментов", — процитировало посла в воскресенье украинское издание "Страна".

По его словам, политика Китая к Украине всегда была дружественной. Страна уважает независимость Незалежной, её суверенитет и территориальную целостность, добавил Фань Сяньжун.

Представитель МИД Китая Лицзянь намекнул на вину США в ситуации вокруг Украины
Представитель МИД Китая Лицзянь намекнул на вину США в ситуации вокруг Украины

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". После этого последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джо Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели санкции против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Shutterstock

Виктория Дитрих
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