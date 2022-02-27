Посол Китая остался в Киеве и заявил, что "впереди много непредсказуемых моментов"

По его словам, политика КНР к Украине всегда была дружественной. Страна уважает независимость Незалежной, её суверенитет и территориальную целостность.

Посол Китая на Украине Фань Сяньжун сообщил, что остаётся в Киеве, но обратил внимание на неопределённость в перспективе развития дальнейшей ситуации.

"Впереди много непредсказуемых моментов", — процитировало посла в воскресенье украинское издание "Страна".