В России за сутки госпитализировали 7742 человека с ковидом
За этот же период выписано в связи с выздоровлением 137 596 пациентов, что на 24,1% меньше по сравнению с 26 февраля.
За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 7742 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За последние 24 часа полностью излечилось 137 596 пациентов. Кроме того, за сутки вирус подтвердился у 116 093 пациентов. Госпитализировано 7742 человека, что на 46% меньше по сравнению с 26 февраля. Также зафиксировано 769 летальных исходов.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против тяжёлого "омикрона" в 89%. Учёный ссылается в том числе на данные ведущих клиник Москвы. Если человек получает бустерную дозу, защита усиливается.
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