В России за сутки госпитализировали 7742 человека с ковидом

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 7742 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа полностью излечилось 137 596 пациентов. Кроме того, за сутки вирус подтвердился у 116 093 пациентов. Госпитализировано 7742 человека, что на 46% меньше по сравнению с 26 февраля. Также зафиксировано 769 летальных исходов.