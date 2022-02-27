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27 февраля, 08:16

В России за сутки госпитализировали 7742 человека с ковидом

За этот же период выписано в связи с выздоровлением 137 596 пациентов, что на 24,1% меньше по сравнению с 26 февраля.

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 7742 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа полностью излечилось 137 596 пациентов. Кроме того, за сутки вирус подтвердился у 116 093 пациентов. Госпитализировано 7742 человека, что на 46% меньше по сравнению с 26 февраля. Также зафиксировано 769 летальных исходов.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против тяжёлого "омикрона" в 89%. Учёный ссылается в том числе на данные ведущих клиник Москвы. Если человек получает бустерную дозу, защита усиливается.

Гинцбург: Предложено иначе набирать детей для испытания вакцины от ковида

Гинцбург: Предложено иначе набирать детей для испытания вакцины от ковида

Обложка © ТАСС / Константин Андреев

Виктория Чудакова
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