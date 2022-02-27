Лукашенко проголосовал на референдуме по поправкам в Конституцию Белоруссии

Лайф напоминает, что белорусский лидер Александр Лукашенко впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его замыслу, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. В ноябре 2021 года Александру Лукашенко был представлен доработанный вариант основного закона государства. Формулировка вопроса в бюллетене будет звучать так: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"