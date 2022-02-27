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27 февраля, 08:28

Лукашенко проголосовал на референдуме по поправкам в Конституцию Белоруссии

Он отдал свой голос на избирательном участке № 1 в государственном университете физической культуры страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на референдуме по внесению поправок и дополнений в конституцию страны.

Лукашенко проголосовал на избирательном участке № 1 в Белорусском государственном университете физической культуры.

Лайф напоминает, что белорусский лидер Александр Лукашенко впервые предложил изменить конституцию 4 августа 2020 года. По его замыслу, белорусы в ходе референдума смогут определить свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти. В ноябре 2021 года Александру Лукашенко был представлен доработанный вариант основного закона государства. Формулировка вопроса в бюллетене будет звучать так: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

Референдум по изменению конституции пройдёт сегодня в Белоруссии

Референдум по изменению конституции пройдёт сегодня в Белоруссии

В случае одобрения изменений и дополнений в конституцию в течение года парламент планирует разработать закон о новом представительном органе власти — Всебелорусском народном собрании (ВНС). Нужно будет переработать 20 кодексов и около 60 законов.

Обложка © Сайт президента Республики Беларусь

Виктория Чудакова

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