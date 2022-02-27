Жители Риги привели в порядок осквернённый памятник воинам-освободителям
Они призвали с уважением относиться к памяти наших предков, которые вместе сражались за освобождение мира от нацизма.
Жители Риги очищают памятник воинам Советской армии. Видео © Facebook / Русский союз Латвии
Жители Риги привели в порядок памятник освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, который подвергся акту вандализма накануне. Об этом говорится на странице "Русского союза Латвии" в "Фейсбуке".
"Следы вандализма убраны, но след в душе остался. Мы понимаем, что обстановка последних дней крайне напряжённая. Но мы призываем всех с уважением относиться к памяти наших отцов, дедов и прадедов, которые вместе, плечом к плечу, и русские, и латыши, и украинцы, и многие другие, сражались за то, чтобы освободить мир от нацизма! Памятники — это не инструмент, с помощью которого можно легко выплеснуть свои эмоции. Это память. Память народов и память поколений!" — говорится в сообщении.
Ранее вандалы изуродовали сразу два памятника воинам-освободителям в Риге. Неизвестные облили монументы краской в цветах украинского флага, а также сбили вазы с цветами. По факту происшествий полиция организовала проверку.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. 26 февраля Дмитрий Песков сообщил о том, что накануне Путин отдал приказ о приостановке основных войск РФ. Однако после отказа Киева от переговоров они восстановили своё движение. О главных событиях спецоперации читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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Скриншот видео © Facebook / Русский союз Латвии