Жители Риги привели в порядок осквернённый памятник воинам-освободителям

"Следы вандализма убраны, но след в душе остался. Мы понимаем, что обстановка последних дней крайне напряжённая. Но мы призываем всех с уважением относиться к памяти наших отцов, дедов и прадедов, которые вместе, плечом к плечу, и русские, и латыши, и украинцы, и многие другие, сражались за то, чтобы освободить мир от нацизма! Памятники — это не инструмент, с помощью которого можно легко выплеснуть свои эмоции. Это память. Память народов и память поколений!" — говорится в сообщении.