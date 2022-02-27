МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации России на переговоры с Украиной
В ходе встречи белорусская сторона обещает взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов.
Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило прибытие российской делегации в Гомель на переговоры с Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипведомства Анатолия Глаза.
"Белорусская сторона уже подготовила всё необходимое для переговоров, обеспечивает в полном объёме решение всех протокольных, логистических и иных вопросов", — сказал белорусский пресс-секретарь.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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