МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации России на переговоры с Украиной

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило прибытие российской делегации в Гомель на переговоры с Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипведомства Анатолия Глаза.

"Белорусская сторона уже подготовила всё необходимое для переговоров, обеспечивает в полном объёме решение всех протокольных, логистических и иных вопросов", — сказал белорусский пресс-секретарь.