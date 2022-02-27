МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации России на переговоры с Украиной

В ходе встречи белорусская сторона обещает взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов.

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило прибытие российской делегации в Гомель на переговоры с Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря дипведомства Анатолия Глаза.