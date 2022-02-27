Кремль ждёт ответа от Украины по вопросу переговоров в Гомеле

Сегодня утром стало известно, что представители МИД, Минобороны и других российских ведомств уже прибыли в Белоруссию для встречи с украинскими коллегами.

"Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждём украинцев", — сказал он РИА "Новости".

Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. По его словам, Киев согласился бы на встречу в Белоруссии, если бы с её стороны не было боевых действий.