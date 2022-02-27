Кремль ждёт ответа от Украины по вопросу переговоров в Гомеле
Сегодня утром стало известно, что представители МИД, Минобороны и других российских ведомств уже прибыли в Белоруссию для встречи с украинскими коллегами.
Российская делегация ждёт украинцев на переговоры в белорусском городе Гомеле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона уже готова для переговоров в Гомеле, теперь мы ждём украинцев", — сказал он РИА "Новости".
Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. По его словам, Киев согласился бы на встречу в Белоруссии, если бы с её стороны не было боевых действий.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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