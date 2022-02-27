Басурин: Подразделения Народной милиции ДНР вышли к Каменке и Волновахе
По его словам, военнослужащие ВС Украины продолжают отступать, разрушая жилые дома, здания и сооружения, а также объекты гражданской инфраструктуры.
Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики вышли к Каменке и Волновахе, а также взяли под контроль четыре населённых пункта. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин.
"Под контроль подразделений НМ республики перешли населённые пункты Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль. Также наши подразделения вышли к населённым пунктам Каменка и Волноваха", — сказал он и добавил, что военнослужащие ВС Украины продолжают отступать, разрушая жилые дома, здания и сооружения, а также объекты гражданской инфраструктуры.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада,Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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