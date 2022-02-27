Басурин: Подразделения Народной милиции ДНР вышли к Каменке и Волновахе

По его словам, военнослужащие ВС Украины продолжают отступать, разрушая жилые дома, здания и сооружения, а также объекты гражданской инфраструктуры.

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики вышли к Каменке и Волновахе, а также взяли под контроль четыре населённых пункта. Об этом сообщил на брифинге в воскресенье заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин.