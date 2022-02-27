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27 февраля, 09:21
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Умер актёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Борис Соколов

Большую часть своей жизни он посвятил театральной сцене, однако многие россияне запомнили его по роли адвоката Вадима Семёновича Свиристельского.

<p>Актёр Борис Соколов. Фото © <a href="https://www.teatrvfk.ru/ushel-iz-zhizni-narodnyj-artist-rossii-boris-sokolov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Театр им. В.Ф. Комиссаржевской</a></p>

Актёр Борис Соколов. Фото © Театр им. В.Ф. Комиссаржевской

26 февраля в возрасте 77 лет скончался народный артист России, премьер труппы Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской, актёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Борис Соколов. О смерти артиста сообщили на официальном сайте театра, которому Соколов посвятил 45 лет своей жизни. О времени и месте прощания с актёром будет сообщено позднее.

"Борис Соколов — один из выдающихся актёров Ленинграда, Петербурга. Об артисте писали, как о блестящем исполнителе героев своего времени. Его очень любили в театре за великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту. Последний его спектакль — лирическая трагикомедия "С тобой и без тебя", где Соколов сыграл сильного и нежного Сэма", рассказали в театре.

По мнению коллег артиста, кто хотя бы раз видел Соколова на сцене, тот запомнил его на всю жизнь. Многие герои, которых играл актёр в спектаклях "Возвращение к жизни", "Приглашение в замок", "Дни Турбиных", "Французские штучки" и многих других, становились родными, близкими, осязаемыми и настоящими для зрителей. Большую часть своей жизни Соколов посвятил театральной сцене, однако многим россиянам он запомнился по роли адвоката Вадима Семёновича Свиристельского в "Улицах разбитых фонарей".

Умер актёр Борис Невзоров

Умер актёр Борис Невзоров

Ранее Лайф писал, что народный артист РФ Олег Вавилов, который играл в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев", скончался 22 февраля в возрасте 72 лет. Печальную новость сообщили в пресс-службе Театра сатиры, где он служил долгие годы. Позже стало известно, что причиной смерти народного артиста стало онкологическое заболевание.

Александра Васильева

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