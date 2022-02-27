Умер актёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Борис Соколов
Большую часть своей жизни он посвятил театральной сцене, однако многие россияне запомнили его по роли адвоката Вадима Семёновича Свиристельского.
Актёр Борис Соколов. Фото © Театр им. В.Ф. Комиссаржевской
26 февраля в возрасте 77 лет скончался народный артист России, премьер труппы Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской, актёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Борис Соколов. О смерти артиста сообщили на официальном сайте театра, которому Соколов посвятил 45 лет своей жизни. О времени и месте прощания с актёром будет сообщено позднее.
"Борис Соколов — один из выдающихся актёров Ленинграда, Петербурга. Об артисте писали, как о блестящем исполнителе героев своего времени. Его очень любили в театре за великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту. Последний его спектакль — лирическая трагикомедия "С тобой и без тебя", где Соколов сыграл сильного и нежного Сэма", — рассказали в театре.
По мнению коллег артиста, кто хотя бы раз видел Соколова на сцене, тот запомнил его на всю жизнь. Многие герои, которых играл актёр в спектаклях "Возвращение к жизни", "Приглашение в замок", "Дни Турбиных", "Французские штучки" и многих других, становились родными, близкими, осязаемыми и настоящими для зрителей. Большую часть своей жизни Соколов посвятил театральной сцене, однако многим россиянам он запомнился по роли адвоката Вадима Семёновича Свиристельского в "Улицах разбитых фонарей".
Ранее Лайф писал, что народный артист РФ Олег Вавилов, который играл в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев", скончался 22 февраля в возрасте 72 лет. Печальную новость сообщили в пресс-службе Театра сатиры, где он служил долгие годы. Позже стало известно, что причиной смерти народного артиста стало онкологическое заболевание.