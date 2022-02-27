Умер актёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Борис Соколов

26 февраля в возрасте 77 лет скончался народный артист России, премьер труппы Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской, актёр сериала "Улицы разбитых фонарей" Борис Соколов. О смерти артиста сообщили на официальном сайте театра, которому Соколов посвятил 45 лет своей жизни. О времени и месте прощания с актёром будет сообщено позднее.

"Борис Соколов — один из выдающихся актёров Ленинграда, Петербурга. Об артисте писали, как о блестящем исполнителе героев своего времени. Его очень любили в театре за великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту. Последний его спектакль — лирическая трагикомедия "С тобой и без тебя", где Соколов сыграл сильного и нежного Сэма", — рассказали в театре.