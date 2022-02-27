Делегация России будет ждать ответа Украины по переговорам в Гомеле до 15:00

После получения подтверждения от украинской стороны представители РФ намерены выдвинуться к месту встречи.

Делегация России будет ждать ответа от Украины по поводу переговоров в белорусском Гомеле до 15:00 мск. Об этом сообщил журналистам в Посольстве РФ в Минске помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию.

"Сейчас полдень. До 15:00 мы будем продолжать находиться здесь и ждать от украинской стороны подтверждения их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег", — сказал Мединский.