Делегация России будет ждать ответа Украины по переговорам в Гомеле до 15:00
После получения подтверждения от украинской стороны представители РФ намерены выдвинуться к месту встречи.
Делегация России будет ждать ответа от Украины по поводу переговоров в белорусском Гомеле до 15:00 мск. Об этом сообщил журналистам в Посольстве РФ в Минске помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию.
"Сейчас полдень. До 15:00 мы будем продолжать находиться здесь и ждать от украинской стороны подтверждения их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег", — сказал Мединский.
Ранее МИД Белоруссии подтвердил прибытие делегации из России на переговоры с Украиной. В ходе встречи белорусская сторона пообещала взять на себя решение всех протокольных, логистических и иных вопросов. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ провести переговоры в Варшаве, Стамбуле или Баку. По его словам, Киев согласился бы на встречу в Белоруссии, если бы с её стороны не было боевых действий.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе космическая программа, глобальная конкурентоспособность России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, Великобритания, Канада, Швейцария и другие. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © Getty Images/JStringer/Anadolu Agency